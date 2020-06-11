Военный специалист: Бомбардировщики В-21 способны обойти ПВО РФ

Для прорыва в Россию ВВС США необходимо 316 самолетов данного типа, считает Марк Ганзингер.

В ВВС США всего 20 бомбардировщиков В-2. Фото: DefenseNews, AF.mil

Американское издание Military Watch опубликовало доклад Института Митчелла из Мельбурна, в котором ВВС США настоятельно рекомендуется развивать программу бомбардировщиков-невидимок B-21. Автор доклада — бывший американский военный пилот Марк Ганзингер. Военный специалист считает, что новейшие бомбардировщики способны обойти системы ПВО России.

Ганзингер пишет, что использование В-21 гораздо эффективнее, чем бомбардировки объектов при помощи крылатых ракет. Как утверждает бывший пилот, уникальные характеристики новой машины позволят ей нейтрализовать большее количество целей, и при этом оставаться незамеченной. Для проникновения в воздушное пространство России понадобится минимум 200 В-21. Но идеальным количеством Ганзингер считает 316 самолетов.

Как ожидается, первый опытный образец бомбардировщика будет создан в 2020 году. Со временем он должен заменить В-1В и В-2. С последним В-21 объединяет идентичная форма крыла. Разница лишь в размере боевых машин, новый самолет меньше своего предшественника. Ожидается, что В-21 будет иметь более низкие эксплуатационные расходы, чем В-2, и менее строгие требования к техническому обслуживанию.