Президент Франции и Владимир Путин продолжат обсуждать конфликты на Ближнем востоке и Украине и таяние ледников в Арктике.

Макрон собирается посетить Россию с официальным визитом. Источник: yandex.com, eurointegration.com.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах посетить Россию в конце лета. Французский лидер отметил, что доверительный диалог, начатый с Владимиром Путиным в Брегансоне продолжается.

«Мы продвигаемся вперед, и я скоро поеду в Россию», — заявил Макрон.

По его словам, обсуждать лидеры будут безопасность в странах Европы, вооружённые конфликты на Ближнем востоке и Украине, а также климатическую безопасность, в том числе и таяние ледников в Арктике.

26 июня президенты Франции и России переговорили в формате видеоконференции и коснулись в беседе ситуации с COVID-19, обсудили противостояние в Ливии и САР.

Эммануэль Макрон добавил, что намеревался прибыть в РФ с официальным визитом 9 мая по приглашению президента России, однако эпидситуация в мире оказалась неблагоприятной для заграничных поездок. Лидер Пятой республики выразил надежду, что Владимир Путин позволит воспользоваться приглашением в конце лета. Российский лидер в ответ заявил: «Добро пожаловать».