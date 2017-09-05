Саакашвили: Украина — не государство

Бывший президент Грузии уверен, что страна превратилась в сборище отдельных чиновников.

Михаил Саакашвили и Владимир Путин. Фото: welt.de, wikipedia.org

7 мая Михаил Саакашвили вступил в должность главы Исполнительного комитета реформ Украины. За это время экс-глава Одессы успел дать несколько резонансных интервью. Сегодня, в беседе с журналистами, Михаил заявил, что Украина — не государство.

По мнению политика государство определяется способностью защитить своих граждан и предоставить им социальную справедливость. Украина же — это куча чиновников, над которыми стоят их чиновники-начальники и они действуют от имени «несуществующего государства». Саакашвили считает, что уровень жизни обычного человека в стране устанавливается его принадлежностью к конкретной группе людей. Вероятно, вскоре появятся комментарии других уполномоченных лиц страны, которые дадут оценку высказыванию бывшего президента Грузии.

Ранее Михаил высказался, что Россия превосходит Украину в части налоговых институтов и качества проводимых реформ, а эпидемия коронавируса может стать причиной, почему страна перестанет существовать как государство. Подобные острые комментарии могут быть реакцией на вопросы представителей бизнеса Украины, которые во время интервью просили назвать конкретные действия чиновника на своём посту.