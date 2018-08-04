Германия не исключает повторное закрытие границ внутри ЕС из-за коронавируса

Заявление главы МИД Хайко Мааса передаёт Daily Sabah.

Рейхстаг, Берлин; пандемия коронавируса, картинки с портала Pixabay

В Берлине продолжают пристально следить за распространением коронавирусной инфекцией в мире. Несмотря на то, что Германия пережила волну COVID-2019, власти не исключают повторной вспышки внутри страны. Чтобы предотвратить рост заболеваемости и завоз инфекции из-за рубежа, ФРГ не исключает повторное закрытие границ внутри ЕС.

На такие меры власти пойдут при скачке заболеваемости в любой европейской стране. Об этом в интервью DPA заявил глава МИД Хайко Маас, передаёт Daily Sabah. Он подчеркнул, что такое решение необходимо принимать на общеевропейском уровне с помощью голосования.

В связи с прекращением роста заболеваемости коронавирусом, Евросоюз практически одновременно открыл границы 15 июня после 3-месяцного карантина. Послабление ограничительных мер привело к новым вспышкам инфицирования.

Глава регионального офиса ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил о возрождении смертельного вируса в 30 странах Европы.

Согласно официальной статистике, всего в Германии подтверждено 194 458 случаев заболеваемости коронавирусом. Из них выздоровели 177 518 человек, умерли 8 968. До сих пор внутри страны продолжают фиксировать сотни новых случаев заражения ежедневно.