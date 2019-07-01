Лимаренко призвал россиян поддержать поправки после очередной волны претензий Японии к России.

Флаги России и Японии, картинка с портала Минобороны РФ; фото Курильских островов, Wikipedia.ru

На пресс-конференции в Токио генсекретарь правительства Японии Ёсизидэ Суга вновь сделал представление России из-за территориальных разногласий. Поводом стали геолого-разведочные работы в Охотском море, о которых Россия предупреждала «соседку».

На претензии Японии ответил глава Сахалина Валерий Лимаренко. Чиновник заявил, что Токио недолго осталось негодовать из-за неразделённой территории. Глава Сахалина объяснил, как поправки в Конституцию защитят Курилы от претензий другого государства. Слова чиновника приведены на официальном сайте губернатора и правительства региона.

Речь идёт о поправках в территориальном вопросе: в новой редакции закрепляется неотделимость российских территорий. Следовательно, если Конституция варианта 2020 года будет принята, то вопрос с Курильскими островами снимется автоматически — они будут навсегда неотделимы от РФ.

Лимаренко призвал россиян поддержать единство территории и проголосовать за принятие поправок. Голосование завершится 1 июля.

Он отметил, что Россия и сейчас имеет абсолютно право вести любую деятельность на Курильских островах, и это право досталось стране от дедов и прадедов, кровью защищавших территорию Родины.

По итогам Второй мировой войны весь архипелаг Южных Курильских островов вошёл в состав СССР. Однако Япония оспаривает принадлежность «северных территорий»: Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых земель. Из-за этого Москва и Токио десятилетиями не могут заключить мирный договор.