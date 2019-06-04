В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России

Возможной причиной названа нехватка воды в Крыму.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. Источники фото: ria.ru, politeka.net

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа. Об этом свидетельствуют данные разведки. В этом согласны многие военные эксперты, как отечественные, так и зарубежные.

В МИД Украины полагают, что в наступление российская армия может перейти сразу после отработки тактики на учениях «Кавказ-2020». В высокой боевой готовности также постоянно находятся войсковые части на Донбассе. Происходит усиление военных группировок на границах Украины и РФ и на Крымском полуострове.

По словам замминистра, страна готова к такому развитию событий. Разделяют вероятность вторжения России в Украину и в Североатлантическом альянсе. НАТО готово оказать как политическую, так и военную помощь стране. Главной причиной возможного военного конфликта Боднар считает вопрос о водоснабжении Крыма.

«Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих… целей», — говорит представитель МИД Украины.