Украинскую разведку встревожили предстоящие учения России «Кавказ-2020»

Они направлены исключительно на устрашение Киева и Европы, считает глава Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Министр обороны Украины оценил угрозу от российскихх учений «Кавказ-2020». Источники: ar25.org, 24tv.ua

Предстоящие военные учения России «Кавказ-2020» встревожили украинскую разведку, о чем сообщил глава оборонного ведомства соседнего государства Вадим Скибицкий. По мнению руководителя украинского Минобороны, «Кавказ-2020» будут проводить для устрашения Украины и Европы.

Чиновник уточняет, что наращивание группировки российских войск с ударным потенциалом на границе с Украиной является актуальной военной угрозой. В учениях примут участие 17 стран-партнеров РФ, а это 120 тысяч солдат личного состава, 3000 бронемашин и 550 авиации, 50 кораблей и пять подлодок.

Также Скибицкий сообщает, что в вооруженных силах РФ проводятся активные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Глава оборонного ведомства подчеркивает, что угрожающим остается и боевое слаживание российских войск — в такой ситуации они могут быстро переориентироваться с учений на непосредственное нападение. Еще одной целью учений «Кавказ-2020» Скибицкий называет милитаризацию Крыма. Украинские военные, по его словам, готовятся к сценарию защиты южных границ страны и со стороны полуострова.