СМИ Китая: Гиперзвуковые боеголовки «Сармата» станут неуязвимыми для ПРО США

Ракета РС-28 станет основой «ядерного возрождения» России, уверены китайские аналитики.

Жидкотопливный "Сармат" на долгие годы станет основой ядерной мощи РФ. Изображения: Военное обозрение, Seldon.News

В ряде публикаций издания Paper из Китая особое внимание было уделено новейшей российской ракете «Сармат», которая поступит на вооружение в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2021 году. Китайские аналитики полагают, что некоторые особенности РС-28 делают её уникальной среди мировых аналогов, а разделяющиеся гиперзвуковые боеголовки станут неуязвимыми для ПРО США.

«Сармат» придёт на смену отслужившей своё «Сатане», и так же, как и предшественница будет использовать жидкое топливо. 208-тонная ракета способна лететь на низких высотах, учитывать рельеф местности и нести до 10 ядерных зарядов Ю-71, оснащённых гиперзвуковыми двигателями.

В случае обнаружения средствами противоракетной обороны противника, «Сармат» успеет атаковать и уничтожить цели раньше, чем система ПРО вступит в действие. К тому же, ракета несёт с собой несколько боеголовок-фальшивок, вводящих в заблуждение средства поражения врага.

Китайское СМИ предполагает, что самый высокий уровень угрозы от Р-28 будет исходить для южных рубежей США, где противоракетная оборона страны наиболее уязвима. Радиус, скорость и дальность полёта межконтинентальной российской сверхракеты с такими уникальными характеристиками — пока неразрешимая задача для Пентагона, полагают аналитики Paper.