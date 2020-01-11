Политолог: НАТО грозит «серьёзный раскол» из-за российских ЗРК С-400

Турция создаёт опасный прецедент, приобретая вооружение у потенциального противника.

Покупка Турцией российского «Триумфа» провоцирует раскол в НАТО. Фото: Vesti.Ru, EADaily.

Военный политолог Андрей Кошкин уверен, что покупка Турцией российских С-400 станет камнем преткновения в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. В дальнейшем НАТО грозит «серьёзный раскол», полагает эксперт, ведь Турция провоцирует опасный прецедент, приобретая вооружения у страны — потенциально главного противника альянса.

Из-за резонансного контракта по ЗРК «Триумф» производства России, Пентагон исключил Анкару из программы по поставкам новейших F-35 и требует от турецкой стороны принять на вооружение комплексы ПВО Patriot.

Тем не менее, стремление сенаторов США внести поправки в военный бюджет и выкупить С-400 у Турции никак не отменят факт превосходства российских ЗРК над американскими аналогами, считает Кошкин. Напротив, проблемы в отношениях между странами, являющимися членами Североатлантического блока, будут нарастать.

Ведь привлекательность «Триумфа» по соотношению цена/качества очевидна для многих. Турция считается одной из наиболее боеспособных и милитаризированных участниц НАТО и её упорное стремление принять на вооружение С-400 — плохой пример для остальных членов альянса.