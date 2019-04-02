Россия испытала секретный радар «Сопка-2» в Арктике

О комплексных учениях с участием ТРК сообщили в пресс-службе ВВО Минобороны РФ.

12А6 « Сопка - 2 », Wikipedia.ru; военный радар, фото с портала Минобороны РФ

В Арктической зоне завершились комплексные учения радиолокационного подразделения Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщили в пресс-службе ВВО Минобороны РФ 2 июля.

Цель программы: тестирование секретного радара «Сопка-2», который по итогам работы в Арктике отлично себя проявил. В качестве мишени для поражения выступили самолёты армии ВВС и ПВО округа. В ходе испытаний цели меняли высоту и скорость полёта, осуществляли маневры в воздухе, меняли эшелоны. «Сопка-2» отлично справился с заданиями разной сложности.

Радиолокационные расчёты быстро и легко обнаруживали авиацию противника и вычисляли их координаты. Секретный радар определял данные мишеней даже с включенным у них транспондером. После обнаружения цели «Сопка-2» брал цели «противника» на оперативное сопровождение, а их параметры и координаты передавал на командный пункт противовоздушной обороны.

Данному трассовому радиолокационному комплексу нет аналогов в мире. Он способен функционировать при скорости ветра до 50 м/с без дополнительных работ по креплению прицепа на горке и температуре 40°C. ТРК отлично работает с установками ПВО и распознает цели на дистанции до 450 км.

«Сопка-2» с перевозимым антенным модулем даёт возможность использовать устаревший РЛП парка РЛС типа П-35/ П-37 и иных с незначительной подготовкой коммуникаций и места. Среди преимуществ — возможность быстро изменять места развертывания радара и его перемещения на другую позицию.