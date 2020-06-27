Berliner Zeitung обратило внимание, что западные лидеры предпочитают не обращать внимание на неудобные для них моменты, которые были в реальности.

Российский и германский флаги развиваются вместе. Владимир Путин. Фото: ru.mdz-moskau, 1c-bitrix-cdn

СМИ Германии проанализировало статью, которую Владимир Путин посвятил Второй мировой и показал связь с проблемами в современном мире. Вывод немецких журналистов гласит о том, что лидер РФ не позволит руководителям Запада унижать Россию.

Berliner Zeitung уделила отдельно внимание моменту, где Путин подробно рассказал о пакте Молотова с Риббентропом. Журналисты издания решили: лидер России много сообщил, что называется, «между строк», раскрыв проблемы нынешнего мира.

Статья в Berliner Zeitung гласит: Путин в своей публикации имел в виду не столько прошлое, сколько настоящее. Аналогии напрашиваются.

Владимир Владимирович уделил внимание Версальскому договору. Его страны Запада навязали Берлину после Первой мировой. Немцы почувствовали себя униженными как нация, в государстве появились радикальные настроения. Итог — Гитлер и нацизм.

Немецкие журналисты провели аналогию с тем, как коллективный Запад пытается сейчас унизить иные страны, в частности, Россию. Статья завершается мнением, что Путин никогда этого не позволит.

Похоже, мир начинает понимать — международные конфликты не нужны никому. Немцы являются рациональным народом и хорошими воинами, которые помнят, что такое война не по фильмам. С Россией лучше дружить.