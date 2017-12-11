Изменения могут затронуть назначение наблюдателей, публикацию экзитполов и длительность голосования, передаёт РБК.

Голосование в России, фото zen.yandex.ee, URA.RU

Парламент РФ рассматривает возможность проводить все предстоящие выборы по нормам, действовавшим при голосовании по поправкам в Конституцию. В частности, в Кремле задумались об отмене на выборах «дня тишины» (сутки накануне дня голосования, в которые законодательно запрещена предвыборная агитация). Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимный источник в администрации президента.

По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, такая тактика может сделать выборы «живее» и не будет отвлекать от основных задач избиркомы. «День тишины» отменен в большинстве стран и это не повлекло негативных последствий, рассудила она еще в марте.

Также Кремль и Совфед рассматривают возможность назначения наблюдателей на выборы только через Общественную палату, запрет на публикацию до закрытия участков для голосования экзитполов (результаты опроса граждан социологическими службами после голосования на выходе из избирательных участков), проведение голосования в течение нескольких дней.

Окончательное решение о поправках в голосование ещё не принято. Источник отметил, что вышеперечисленные изменения вряд ли будут действовать 13 сентября 2020 — в единый день голосования, так как власти не успеют внести поправки в законодательство.

Многие чиновники приветствуют изменения в нормах голосования.