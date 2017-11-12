Трамп впервые публично надел защитную маску

«Всему своё место и время», — заявил во время визита в военный госпиталь «исправившийся» президент США.

Президент США сдержал обещание и надел маску. Фото: rg.ru, РИА Новости

Дональд Трамп ранее неоднократно отказывался носить защитный аксессуар, заверяя, что не даст прессе повода для шуток. Однако, во время посещения военно-медицинского реабилитационного центра Walter Reed под Вашингтоном, лидер США сдержал данное накануне обещание и впервые публично надел маску тёмно-синего цвета, на которой красовалась золотая президентская печать.

Трамп заявил, что носить маску — это здорово, но в нужное время и в соответствующем месте. Одной из главной причин, по которой президент согласился воспользоваться средством защиты, по его словам, была необходимость общаться с большим количеством персонала и военнослужащих, которые, возможно, «только что были на операционном столе».

Ещё недавно Дональд Трамп подвергался мощной критике за отказ носить защитную маску на публичных мероприятиях. Как сообщалось ранее, во время общения с прессой, президент Соединённых Штатов шутил, что будет похож персонажа классического американского вестерна. С начала пандемии коронавируса в США заболели 3,3 миллиона человек. Около 140 тысяч из них умерли.