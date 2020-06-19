Шварценеггер назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ носить маску

Кинозвезда не упустил случая уколоть президента США за политизацию вопроса.

Арнольд Шварценеггер согласился с требованием губернатора Калифорнии — обязательно носить маску в общественных местах. Киноактёр и бывший глава «Золотого штата» пошёл ещё дальше и назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ надеть защитный аксессуар.

В разгар эпидемии коронавируса президент США мотивировал своё нежелание простым ответом:

«Я не предоставлю удовольствие прессе видеть меня в маске».

Тем самым переведя вопрос из области здравоохранения в политическую плоскость.

Именно об этом говорил Шварценеггер, отвечая на твит губернатора Гэвина Ньюсома:

«Это не политический вопрос. Любой, кто делает это политической проблемой, является абсолютным идиотом, который не умеет читать».

Западные СМИ не оставили без внимания колкость «Железного Арни», увидев прямые отсылки к упрямству Трампа, опасающегося насмешек враждебно настроенных медиа-ресурсов.