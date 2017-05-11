Яйца динозавров обнаружены в Китае

В Китае на юго-западе страны в провинции Цзянси обнаружены яйца динозавров. Примерный возраст находки составляет 130 миллионов лет.

В пригороде Ганьчжоу велись строительные работы, по возведению новой школы. Рабочие вырыли котлован и в небольшой пещере обнаружили странную находку. Сначала яйца приняли за обычные камни. Но одно из них лопнуло. Строители донесли информацию до местных властей.

На место стройки приехали ученые и пришли к выводу, что это яйца динозавров. Всего в кладке их насчитывается около 20 штук.

Стройку заморозили. В ближайшее время продолжатся более детальные раскопки.

Ученые же исследуют находку в лабораторных условиях. Пока известно, что все яйца находятся в хорошем состоянии без повреждений. Они все принадлежали одной особи.

Точный возраст окаменевших яиц назовут позднее. Однако уже сейчас заявляют, что они относятся к меловому периоду. Тогда все динозавры были небольших размеров.