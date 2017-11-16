Ученые: инопланетной жизни нет, солнечная система – случайная аномалия

Ученые заявили, что инопланетной жизни нет, а наша Солнечная система – случайная аномалия.

Астрономы и специалисты в области космоса в результате долгих исследований сделали ввод: Солнечная система уникальна. Подобных во всей Вселенной пока не обнаружено. Это позволяет ученым говорить о том, что наша система является аномалией. Именно благодаря этому и появилась разумная жизнь на Земле. Нигде в другом месте пока этого сделать не удалось.

Исследования сотни других планетных систем показали, что все они идентичны. У них общие законы построения. Планеты других систем располагаются на равноудаленном расстоянии друг от друга. Более того везде прослеживает определенный порядок их следования. В Солнечной системе такого нет. Наши планеты слишком разные и располагаются в необычном порядке на разном расстоянии друг от друга.

Однако ученые не сдаются. Они продолжают поиски инопланетной жизни, но ориентиры будут изменены.