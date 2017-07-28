Ученые установили, когда мужчины и женщины хотят секса. Результаты исследования оказались очень противоречивы.

В опросе среди более 1000 человек было установлено, что мужчины и женщины предпочитают заниматься сексом в разное время. Исследование проводилось среди людей, ведущих активный образ жизни.

По полученным результатам ученые составили статистику, которая показала, что мужчины предпочитают заниматься сексом с утра. Наибольший пик сексуальной активности у них приходится на промежуток времени с 6 до 9 часов.

У женщин результат практически противоположный. Придаваться интимной близости они любят в ночное время. Наиболее удачным они считают время с 23:00 до 02:00.

Полученные результаты удивили исследователей. К тому же, они отметили, что на желание заниматься сексом по утрам у мужчин не влияло то, кем они себя считали: совой или жаворонком.