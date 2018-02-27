Установлено, почему человек забывает сны. Одни сны мы помнить в мельчайших подробностях, другие моментально исчезают из памяти после пробуждения.

Ученые разгадали тайну забытых снов. Ученые заинтересовались данным вопросом и провели лабораторные исследования. Выяснилось, что на запоминание снов влияет, насколько быстро человек просыпается с того момента, как начал видеть сновидение.

На забывание снов влияет особенность работы головного мозга. Ученые считают, что люди, у которых височно-теменная зона развита лучше, способны лучше запоминать увиденное во сне. Однако это явление имеет и неприятные последствия. Сон таких людей очень тревожный и чуткий. Из-за активной височно-теменной зоны люди легко просыпаются от всевозможных посторонних шумов.

Кроме этого, ученые отметили, что пожилые люди видят сны реже, чем молодежь.