Ученые выяснили, что витамин В6 помогает лучше запоминать сны

Ученые провели исследования, которые показали, что витамин В6 помогает человеку лучше запоминать свои сны.

В эксперименте поучаствовали 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Все участники раньше жаловались, что не могут запоминть свои сны. В течении пяти дней перед сном все употребляли раствор витамина В6. Результаты исследования показали, что участники эксперимента стали запоминать сны на 64% лучше. Также появилась большая вероятность осознанных сноведений, когда человек может сам управлять действиями в своем сне.

Научного объяснения такому результату еще не нашли. Однако у специалистов есть мнение, что в витамине В6 может содержаться вещество, которое влияет на эмоции человека.

Напомним, недавно ученые провели эксперимент и доказали, что животные влияют на психику человека. Люди, у которых нет домашних любимцев, больше подверджены стрессам.