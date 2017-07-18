Ученые выяснили, что летом люди становятся агрессивней

В Познани ученые выяснили, что в летнее время люди становятся злее и агрессивней.

По данным специалистов, во время очень жаркой погоды в организме человека увеличивается количество гормона стресса. Из-за этого повышается уровень злости и жестокости. Согласно статистике, именно в летнее время насильственных преступлений происходит намного больше, чем в другое время года.

В эксперименте ученых поучаствовали несколько женщин, которые работают в сфере медицины. Они сдавали анализы в летнее время года и в зимнее. В результате исследования в слюне, которую добровольцы сдавали на анализ в летнее время, обнаружили высокий уровень содержания гормона стресса.

Напомним, недавно ученые выяснили, что животные влияют на психику человека. В экперименте взяли участие люди, у которых нет животных дома, и те, у кого есть домашние любимцы. В результате выяснилось, что люди, у которых нет контакта с животными, больше подвержены стрессам.