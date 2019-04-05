Ученые: собаки могут испытывать стресс со своими хозяевами

Швейцарские ученые из университета Линчепинга, проводя исследования выяснили, что собаки способны прочувствовать стресс своего хозяина. К таким выводам пришли ученые, заметив, что у собак поднимался уровень кортизола, чьи хозяева переживали подавленное состояние.

В проведении исследований приняло участие 72 собаки на которых были надеты ошейники фиксирующую физическую активность. На протяжении нескольких месяцев у животных брали пробы шерсти, а у добровольцев слюны для определения концентрации гормона стресса. С добровольцами проводили беседы в отдельных ситуациях, узнавая, какие именно чувства они переживают. В результате проведенного исследования, оказалось, что собаки испытывали такой же уровень стресса, как и человек. Учеными также было отмечено, что характер, порода и образ жизни животного на эти показатели не влияли. На повышение уровня гормона стресса влияло именно состояние человека.

Помимо этих исследований, ученые утверждают, что наличие питомца в доме способно продлевать жизнь пожилым людям, заставляя их вести более активный образ жизни и улучая свое эмоциональное состояние.

Также исследователи обнаружили, что четвероногие друзья способствуют укреплению здоровья и иммунитета детей, сокращая у них вероятность заболевания астмой и различными видами аллергии.