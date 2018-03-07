Ученые: собаки идут на примирение гораздо реже волков

Жизнь рядом с человеком в значительной мере лишила собак важной способности животных, живущих в стае – способности к примирению. Об этом свидетельствуют результаты недавних исследований, проведенных учеными в Австрии.

В качестве подопытных исследователи выбрали по четыре группы волков и собак. В первые пять месяцев жизни все животные контактировали с людьми, а потом посещения людей свелись к минимуму. Ученые наблюдали за поведением животных около полутора лет и пришли к любопытным выводам по поводу агрессивности этих двух родственных видов.

Наблюдатели разделили агрессию животных на два типа – низкую и высокую. Низкая выражалась рычанием, оскалом и другими признаками, но не приводила к серьезным стычкам. Высокой агрессией назвали ту, которая приводила к стычкам, укусам и серьезным ранениям.

В результате наблюдений выяснилось, что собаки в 7 раз реже волков проявляли высокую агрессию, обычно ограничиваясь оскалом и рычанием. Однако даже после серьезных стычек волки уже через 10 минут подходили друг к другу и «мирились» - обнюхивались или облизывались. Или хотя бы просто не отходили далеко друг от друга, выражая миролюбие. В сходных ситуациях собаки делали это в два раза реже.

Ученые полагают, что причиной такого разного поведения является тот факт, что собаки давно уже не живут стаями, обитая рядом с человеком. Волки, напротив, живут группами, в которых существует четкая иерархия и свои законы поведения.