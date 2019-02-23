На нюх полицейских собак влияют гены человека в состоянии стресса

У собак могут возникнуть проблемы с поиском людей. Виновником является ген, участвующий в управлении стрессом.

Измененный запах человека может повлиять на нюх собаки, и она потеряет след. По результатам исследования, люди с определенной версией гена могут сильно изменять запах при стрессе.

По мнению исследователей, некоторые полицейские собаки могут чувствовать страх, и это может мешать поиску пропавших людей, чей генетический состав более склонен к стрессу.

По сообщению генетиков, обученные полицейские собаки не могли распознать людей, страдающих стрессом, с определенной версией гена, который участвует в управлении стрессом.

У собак не было проблем с идентификацией мужчин и женщин-добровольцев, когда люди не испытывали стресс. Исследование может помочь объяснить, почему собаки могут безупречно выполнять задание в процессе обучения, но испытывают трудности с отслеживанием людей в реальных ситуациях.

Исследователи задались вопросом, может ли страх изменить нормальный запах человека и повлиять на способность собак находить пропавших людей. Они также выясняли, могут ли гены людей усложнить работу собак.

Предыдущие исследования уже связывали различные версии гена-переносчика серотонина SLC6A4 с управлением стрессом. Люди с длинной версией гена, как правило, справляются со стрессом лучше, чем люди с короткой версией.

Исследователи пригласили четырех добровольцев: мужчину и женщину с длинной версией гена и мужчину и женщину с короткой версией. Каждый из участников носил шарф в течение нескольких часов в день, чтобы запечатлеть свой запах на одежде. Затем исследователи привели добровольцев в лабораторию. На первом занятии волонтеры были одеты в футболку и не подвергались никаким стрессорам. Затем команда создала два состава футболок: для мужчин и женщин.

После обнюхивания шарфов две обученные полицейские собаки не имели никаких проблем с идентификацией любого из добровольцев. Собаки опознали каждого из добровольцев с трех попыток.

Далее исследователи предложили добровольцам выступать перед публикой. Сердца участников забились, дыхание стало неглубоким. Это знак того, что люди были напуганы. Этот стресс, возможно, заставил измениться запах тела, вызывая растерянность собак.

В двух из трех попыток животные выбирали из числа футболок те, которые были отмечены стрессом. И принадлежали они мужчине и женщине с длинной версией гена. Но ни одна из собак не могла идентифицировать людей, испытывающих стресс, с короткой версией гена. На основании этого генетики предположили, что естественный запах этих людей изменяется больше в условиях стресса.

Исследователи должны подтвердить свои выводы в более крупном исследовании. И команда еще не проанализировала, как страх или стресс меняют запах тела.

Это может быть правдоподобным объяснением того, почему собаки могут найти одних людей быстрее, чем других.

Страх может вызвать поток гормонов стресса, которые вызывают различные реакции у людей. По мнению исследователей, один и тот же гормональный поток может изменить запах человека. Но это не значит, что собаки бесполезны в поиске пропавших людей.