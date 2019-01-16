Ученые доказали: собаки похожи на своих владельцев

Когда люди заводят собаку, часть своего времени они посвящают животному. Так постепенно они формируют личность своих собак.

Собаки, как и люди, имеют настроения и черты характера, которые формируют их реакцию в определенных ситуациях. Новые результаты исследования сотрудниками из Мичиганского государственного университета показали, что, как и люди, собаки меняются с течением времени.

Когда люди проходят через большие изменения в жизни, их характер может меняться. Специалисты обнаружили, что это также происходит и с собаками. И даже в большей степени.

Исследователи ожидали, что характеры собак будут довольно стабильными, потому что у них нет чудовищных изменений в образе жизни, которые случаются у люди, но собаки на самом деле сильно меняются. Было обнаружено сходство с их владельцами и даже время в их жизни, когда они могут стать более агрессивными по отношению к другим животным.

Кроме того, как считают ученые, характеры собак могут предсказывать многие важные жизненные результаты.

Исследование является одним из первых и крупнейшим такого рода для изучения изменений в личностях собак. Были опрошены владельцы более 1600 собак, в том числе 50 различных пород. Возраст собак варьировался от нескольких недель до 15 лет. Отдельно учитывались самки и самцы. В ходе обширного опроса владельцы оценивали личность своей собаки и отвечали на вопросы о поведенческой истории собаки. Владельцы также ответили на опрос о своей личности.

Были обнаружены корреляции в трех основных областях: возраст и личность, сходство личности человека с собакой и влияние личности собаки на качество ее отношений с хозяином.

Взрослых собак обучать значительно сложнее. Как утверждают ученые, успешное обучение собак максимум до шести лет. Это возраст, когда животное прошло возбудимую щенячью стадию и еще поддается обучению. Одной из черт, которая редко меняется с возрастом собаки, как отметили исследователи, был страх и беспокойство.

Подтверждая выражение «собаки похожи на своих владельцев», исследование показало, что собаки и владельцы имеют определенные черты личности. Экстравертные люди оценивали своих собак как более возбудимых и активных, в то время как владельцы с высокими отрицательными эмоциями оценивали своих собак как более боязливых, активных и менее отзывчивых на дрессировку. Владельцы, которые оценили себя как приятные, оценили своих собак как менее боязливых и менее агрессивных к людям и животным.

Владельцы, которые чувствовали себя наиболее счастливыми в отношениях со своими собаками, сообщали об активных и возбудимых собаках, а также о собаках, наиболее отзывчивых к дрессировке. Агрессия и тревога не имеют значения в счастливых отношениях.

Результаты исследования доказывают, как много власти люди имеют над своей собакой.