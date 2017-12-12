Ученые: на психику населения влияет отсутствие домашних животных

Ученые выяснили, как домашние животные влияют на психику населения.

Был проведен эксперимент. Участниками стали люди в возрасте от 20 до 40 лет. Половина из них - жители фермы, другая часть - жители города, где люди мало имели контакт с животными.

Тест состоял из легкой математической задачи. До эксперимента и после него у участников брали слюну и кровь на анализ. В результате выяснилось, что жители фермы на стресс реагировали довольно спокойно. Однако жители города испытывали напряжение даже спустя некоторое время после стрессовой ситуации.

Специалисты считают, что благодаря домашним животным люди получают те микроорганизмы, которые помогают бороться со стрессом.

Напомним, недавно ученые выяснили, что на здоровье человека плохо влияет мясо. По мнению специалистов, в здоровое питание обязательно должны входить продукты растительного происхождения.