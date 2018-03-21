Ученые выяснили, что мясо вредит человеческому здоровью. Об этом заявил профессор Гарвардского университета.

По мнению специалистов, большую половину смертей люди избежали бы, если бы не употребляли мяса. Согласно статистике, большинство болезней можно обойти стороной, если правильно питаться. По словам профессора в области здорового питания, полезная для организма пища должна состоять из растительных продуктов. Однако наотрез отказываться от мясных блюд вовсе не обязательно.

В Комитете ответственной медицины считают, что правильно составленные вегетарианские диеты и такое питание в целом могут оказывать на организм хорошее влияние.

Напомним, что под вегетарианским питанием называют такое, при котором мясные блюда отсутствуют. Их заменяют продукты растительного происхождения. Стоит отметить, что с каждым годом вегетарианцев становится все больше. Одни люди обращаются к вегетарианству из-за правильного питания, другие - по религиозным причинам или же из-за личных факторов.