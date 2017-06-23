Ученые выяснили, что отсрочить менопаузу женщинам может помочь рыба и бобовые

Ученые выяснили, что отсрочить менопаузы женщины могут, если в их рацион входит рыба или бобовые.

По мнению специалистов, так как в рыбе и бобовых высокое содержание фосфора, то их потребление вызывает в организме нужные гормоны. В исследовании приняли участие около 35 тысяч женщин в возрасте от 35 до 70 лет. В результате выяснилось, что если женщина вводит в свой рацион рыбу и бобовые, то менопауза наступает на несколько лет позже, чем в других распространенных случаях. Также ученые заявили, что рыба помогает представительницам прекрасной половины человечества поддерживать в хорошей форме свою иммунную систему. Согласно советам специалистов, в позднем возрасте женщине стоит отказаться от потребления молочнх продуктов. Все потому, что содержащаяся в них лактоза неблаготворно влияет на гормональный фон.

Напомним, что ученые заявили о том, что мясо плохо влияет на здоровье человека. Специалисты советуют свести его потребление к минимуму и включить в рацион продукты растительного происхождения.