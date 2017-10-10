В Америке ученые назвали продукт, который улучшит работу сердца и уменьшит вес

В Америке ученые определили продукт, который может улучшить работу сердца и уменьшить вес человека.

Американские деятели науки советуют каждый день употреблять фасоль. Согласно исследованиям, этот продукт плодотворно влияет на работу сердца и оберегает организм от ожирения. Все это потому, что в фасоли содержится много белка и клетчатки.

Ученые проводили тестирования на мышах, которые страдали ожирением. Тогда, когда в их рацион ввели фасоль, уровень холестерина в их организме стал более низким, а так же уменьшился их вес.

По словам ученых, ежедневное употребление фасоли может сберечь человека от сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта. К слову, бобовые очень хорошо влияют на организм людей, которые страдают диабетом 2-ого типа. При употреблении бобовых, ткани разрушаются меньше и улучшается работа сердца.

Напомним, недавно ученые выяснили, что мясо плохо влияет на организм человека и является причиной большинства болезней. Специалисты отметили, что здоровое питание включает в себя продукты растительного происхождения.