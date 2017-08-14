Ученые рассказали, какие сухофрукты вредят здоровью

Ученые рассказали, какие сухофрукты могут причинить вред здоровью человека.

Считается, что питание можно назвать здоровым, если в него обязательно входят сухофрукты. Однако, по мнению ученых, это касается только тех сухофруктов, которые готовятся из свежих плодов. То, что мы покупаем в супермаркетах, изготавливается с добавлением различных химикатов.

На предприятиях, где занимаются сухофруктами, используют сернистый газ, диоксид серы и гидрогенизированные жиры. Согласно данным ученым, сера вызывает нарушения в работе желудка и дыхании человека, диоксид повышает уровень холестерина в крови. Также из-за таких веществ раздражается слизистая оболочка кишечного тракта.

Напомним, недавно ученые выяснили, какой продукт хорошо влияет на снижение веса и улучшение работы сердца. Деятели науки проводили тестирования на мышах. Результаты исследований оказались положительными.