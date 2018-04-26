Ученые изучили историю розы

Ученым удалось изучить историю розы.

Исследования проводились на основе чайной розы. Именно она, по мнению специалистов, является началом для многих современных сортов. В результате ученым удалось понять, какие гены отвечают за неоднократное цветение у розы. К тому же, по данным исследований, известен теперь фермент, который влияет на запах, а также пигменты, меняющие цвет лепестков.

Установлено, что из 200 всех сортов большую часть нужно относить к шиповнику. Определенный десяток заняли декоративные розы. Далее ученые планируют продолжить исследования, чтобы узнать об этом цветке еще больше.

Напомним, недавно ученые назвали продукт, который хорошо влияет на работу сердца и уменьшает вес. Специалисты проводили опыты на мышах, страдающих ожирением. Результат исследований оказался положительным: мыши стали уменьшаться в весе.