В Америке ученые изучили фермент клеточного бессмертия

В Америке ученые изучили фермент, который отвечает за клеточное бессмертие.

Американским ученым удалось подробней изучить теломеразу. Это тот самый фермент, который может стать ключом к бессмертию. Факт его существования открыла Керол Грейдер еще в 1984 году. Для детального исследования специалисты применили специальный криоэлектонный микроскоп. К криоэлектронной микроскопии в основном обращаются, когда нужно изучить объект в высокой температуре (чаще всего в жидком азоте).

Специалисты так же обнаружили, где именно находится РНК в частицах теломеразы. Особенностью этого фермента является то, что он помогает нуклеопротеидной структуре поддерживать в удовлетворительном состоянии все важные части.

Новое открытие поможет не только добиться желаемого многими бессмертия, а и сделать огромный шаг в поиске возможных методов лечения раковых опухолей. Из исследования ученые вынесли достаточно информации для того, чтобы полагать, что в скором времени можно будет разрабатывать новые лекарственные препараты, которые бы замедлили бы или полностью вылечили рак.