Защита от рака найдена в организме человека

Ученые университета Сиднея нашли в организме человека механизм, с помощью которого в дальнейшем станет реальным предотвращать образование раковых опухолей.

Речь идет об изменении активностей участков хромосом - теломеров. Со временем данные участки имеют свойство укорачиваться. Например, в силу возраста, либо каких-либо других изменений в клетках. В процессе укорочения, хромосомы могут спаиваться друг с другом, постепенно мутируя, удлиняясь и превращаясь в бессмертные раковые опухоли. Блокировать данный процесс могут Т-петли, находящиеся на концах хромосом и являющиеся их защитой. А за формирование таких петель отвечает фермент TERF2, который кроме положительного эффекта также может привести к блокаде другого белка, который отвечает за остановку клеточного цикла.

Таким образом, в общем виде механизм защиты от рака будет состоять в нахождении баланса между действиями белка TERF2. Это позволит запустить в организме человека собственную защиту от рака.