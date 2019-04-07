Ученые нашли в организме человека молекулу для борьбы с раком

По заявлению ученых из Эдинбургского университета, молекула вырабатывается в организме человека естественным образом. Уже известно, что соответствующие опыты проведены на мышах, результат – полное избавление от рака.

Командой утверждается, что уже сегодня существует возможность улучшить метод лечения рака путем использования иммунных клеток для избавления от опухоли. Помочь в этом процессе сможет молекула LL-37, которая вырабатывается организмом в ответ на появление в нем инфекции и чужеродных бактерий. Уточняется, что LL-37 улучшает работу дендритных клеток, функция которых состоит в осуществлении целевых иммунных реакций.

Подобные способы лечения рака подразумевают отбор образцов клеток человека и культивирование их в специальных лабораториях. Это сложная и дорогостоящая процедура, которая затруднена за счет подготовки необходимого количества клеток для воздействия на злокачественные образования.

Отмечается, что с добавлением LL-37 к иммунным клеткам в процессе их культивирования повышается выработка клеток, которые можно использовать для лечения заболевания.

По словам ученого Эмили Гвайер Финдли, авторы открытия продолжат исследования и надеются на новые результаты.