Ученые назвали связь бесплодия и фастфуда

Ученые назвали связь между бесплодием и фастфудом.

Согласно статистике, те, кто употребляет фастфуд, в два раза чаще страдают от бесплодия. Все потому, что в такой пище содержатся вещества, которые влияют на активность яйцеклетки. К слову, жиры, соль и сахар могут менять метаболизм, а это мешает работе половых органов. Врачи советуют заменять фастфуд фруктами. По результатам исследований, женщина, которая ест фрукты каждый день, имеет больше вероятность на беременность, нежели та, которая к фруктам не прикасается. По мнению ученых, даже алкоголь и курение не оказывают такой вред на половые органы, как жирная и нездоровая еда.

Напомним, что недавно американские ученые назвали продукт, который помогает сбросить лишний вес и нормализировать работу сердца. Тестирование проводилось на мышах. Те грызуны, которые каждый день употребляли этот продукт, сбросили лишний вес и пришли в нормальную форму.