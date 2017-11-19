В Волгородской области детей отравили в школе

В Волгородской области детей отравили в школьной столовой.

В одной из местных школ случилось массовое отравление учащихся. Сразу же 14 человек отправили в больницу с одним и тем же диагнозом - острая кишечная инфекция. Среди пострадавших дети разного возраста от второго до восьмого класса. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на жалобы родителей и ведут детальную проверку школьной столовой. Также проводят осмотр работники Роспотребнадзора. Известно, что по этому факту открыли уголовное дело.

Напомним, недавно ученые обнаружили, что на бесплодие влияет фастфуд. Специалисты отметили, что в подобной вредной пище есть вещества, которые нарушают работу яйцеклеток и нарушают активность половых органов. По статистике, результаты анализов лучше у тех женщин, которые заменяют нездоровую и жирную пищу вроде фастфуда полезными фруктами.