В Турции дети пострадали от удара молнии

Это произошло в субботу, 5 мая 2018 года. В Турции в провинции Ширнак сразу двенадцать школьников пострадали от молнии.

Это случилось, когда ребята собрались на пикник и устроились под деревом. Именно в это дерево попал разряд молнии, после чего оно обвалилось на школьников. Свидетели этого происшествия тут же вызвали скорую помощь. Всех пострадавших детей сразу же госпитализировали с полученными травмами.

Напомним, недавно в Волгородской области детей отравили в школе. Сразу четырнадцать учеников в возрасте от второго до восьмого класса попали в больницу с одним и тем же диагнозом острая кишечная инфекция. Сейчас дети проходят лечение. Родители подали жалобу и школьную столовую с проверкой посетят сотрудники правоохранительных органов. Так же задействованы представители Роспотребнадзора. По данному факту открыто уголовное дело.