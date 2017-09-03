В Ростовской области беременная женщина погибла от молнии

Вчера, 14 июля, в городе Шахты под Ростовом сильная гроза привела к большой трагедии – один удар молнии убил беременную женщину и уложил на больничную койку еще пять человек.

По информации из соцсетей, ЧП произошло неподалеку от местного супермаркета. Люди спрятались от стихии под высокой акацией. Молния угодила прямо в ствол, и после этого находившиеся под деревом люди сразу упали. Очевидцы говорят, что женщина скончалась на месте еще до приезда медиков, остальных пострадавших отвезли в больницу. Позже стало известно, что погибшей местной жительнице было 25 лет, кроме того, она была беременна.

Позже медики сообщили журналистам, что двое пострадавших от удара небесного электричества были отпущены домой. Еще трое находятся в реанимационном отделении, под наблюдением специалистов.

В региональном СК также сообщили, что начали проверку обстоятельств трагедии. Уже назначены медицинские экспертизы. Место происшествия осмотрели следователи.