На Камчатке женщина умерла в больнице после того, как скорая дважды отказывала ей в госпитализации

Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти 42-летней жительницы Вилючинска по заявлению ее дочери.

Родные заявили, что у скончавшейся женщины была хроническая болезнь почек. Ей стало плохо в ночь на 11 августа, домашние вызвали скорую помощь. Однако посмотрев на медицинские документы и осмотрев больную, медики отказались везти ее в больницу. Позже та же бригада приезжала на повторный вызов и снова отказала в госпитализации пациентки.

Только под утро после третьего обращения женщину таки отвезли в больницу. Через несколько часов больная скончалась.

В СК рассказали, что сейчас идет проверка обстоятельств трагедии. По ее результатам следователи оценят действия врачей с правовой точки зрения и вынесут процессуальное решение.

Также местные СМИ сообщают, что обстоятельства смерти женщины проверяют и в минздраве Камчатского края – туда из местной больницы уже направлены необходимые документы.