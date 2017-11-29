В Екатеринбурге женщина скончалась у ворот городской больницы

Следственный комитет по Свердловской области начал доследственную проверку обстоятельств смерти женщины у ворот одной из городских больниц Екатеринбурга. В то же время прокуратура проверяет информацию соцсетей и СМИ, что медики лечебного учреждения отказались выйти на помощь умирающей.

5 июня 60-летняя женщина, которая, по предварительной информации, много лет лечила онкологическое заболевание, приходила на осмотр в городскую больницу № 23. После завершения медицинских манипуляций она вышла к воротам клиники и жидала приезда такси, когда ей вновь стало плохо. Прохожие и очевидцы пытались ей помочь, вызвали скорую помощь. Но, не смотря на то, что до приемного покоя больницы было рукой подать, медики скорой все же опоздали – к их приезду женщина скончалась.

Позже в соцсетях очевидец выложил видео, на котором мужчина пытается уговорить врачей приемного покоя выйти на помощь упавшей женщине. Его с руганью выставляют за дверь. Поэтому во время проверки правоохранители не только собираются устанавливать точную причину смерти больной, но и дадут правовую оценку возможному факту неоказания медпомощи.