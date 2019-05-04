Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей

Дети подвергаются большему риску, питаясь фастфудом, чем взрослые. Об этом сообщают исследователи Неаполитанского университета.

Употребление такого рода продуктов питания постепенно приводит организм к накоплению веществ, которые способствуют развитию пищевой аллергии. Для детей - это особо опасно.

Исходя из лабораторых исследований было выявлено, что у приверженцев фастфуда в организме находится очень большое количество белковых и жировых молекул, покрытых углеводами. Позже ученые добавили, что фастфуд приводит к заболеванию Альцгеймера, бесплодию, астме, ожирению.

Дети, болеющие пищевой аллергией, по данным ученых имеют слабый иммунитет, склонность к различным заболеваниям и поникшее настроение. Стало известно, что процент заболеваемости ожирением у подростков от 15 лет стал расти по сравнению с показателями предыдущих лет.

Для того, чтобы избежать заболеваний западной диеты, специалисты рекомендуют активно проводить время (прогулки, тренировки в спортивном зале), вводить в рацион фрукты и овощи, пить достаточно воды. Конечно же, основным пунктом является отказ от фастфуда.

Соблюдая эти правила ребенок сможет активно развиваться, не болея пищевой аллергией.