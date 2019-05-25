Детские салфетки могут стать причиной пищевой аллергии

Исследователи нашли связь между применением детских влажных салфеток и частой пищевой аллергии у детей.

Ученые из США заявили, что применение влажных салфеток для детей часто становится причиной аллергии на продукты, вместе с генетической предрасположенностью. До этого эксперты предполагали, что между данными салфетками и аллергией есть существенная связь. Такую теорию озвучили после того, как стало известно, что из всех детей-аллергиков 35% подвержены одинаковой экземе кожи. Для исследования эксперты использовали генетически модифицированных мышей.

На недавно рожденных животных влияли раствором из лаурилсульфатом натрия, который есть в составе детских салфеток. После этого подопытным давали арахис и остальные аллергены. В результате выяснилось, что у мышей, кожа которых поменяла цвет, появились все симптомы аллергически реакций. Пока не известно, каким образом салфетки вызывают такие реакции, но у специалистов есть предположения. Они считают, что химические вещества из салфеток изменяют защитные механизмы кожи, а после попадают в организм, а уже там влияют на иммунитет.