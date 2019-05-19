Британские ученые рассказали, "насколько" опасны влажные салфетки

При изготовлении это предмета используются довольно токсичные вещества.

Анализ показал, что во влажных салфетках содержатся различные консерваторы и ароматизаторы, которые далеко неблаготворно влияют на кожу. Кроме этого, в ходе исследований был обнаружен метилхлоризотиазолинон. Этот консервант нередко приводит к высыпаниям.

Ученые предостерегают, что салфетка, которой удаляли пятно на одежде, не должна потом использоваться для вытирания рук, а как показывает практика – многие так делают, а ведь, таким образом, она становится переносчиком бактерий. В этом случае рекомендуется – вымыть руки с мылом и водой, чтобы полностью уничтожить попавшие на кожу бациллы.

Вторая экспертиза показала, что в состав влажных салфеток входят – пластиковые волокна, а поскольку POF не разлагаются, то они наносят вред окружающей среде. Поэтому салфетку нужно выбрасывать в мусорное ведро, но никак не в канализацию.

Источник - medicinform.net.



