Ученые: Пластик мешает морским микробам нормально «функционировать»

Эксперимент показал, что химические добавки в пластмассе неблаготворно влияют на фотосинтезирующие микробы. Чтобы выяснить, как это происходит, ученые из Университета Маккуори (Австралия) провели исследования.

Эксперимент проходил следующим образом: главных поставщиков кислорода в атмосферу -бактерий Prochlorococcus - регулярно обрабатывали растворами из двух видов пластмасс. А именно: из полиэтилена (высокой плотности) и поливинилхлорида.

В ходе эксперимента было установлено: морские бактерии плохо росли и хуже фотосинтезировали. Последствия также отразились на генетике микроорганизмов, и не в лучшую сторону.

Ученые подвели итог: пока не ясно, как именно влияют вещества на фотосинтезирующие микробы. Но, в любом случае, было бы разумным решение, если не исключить, то уменьшить количество вредоносных веществ при производстве пластмассы.

Результаты исследований были опубликованы в международном научном журнале Communications Biology.



