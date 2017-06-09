Ученые запечатлели: Как иммунитет ликвидирует бактерии

Зафиксировали «процесс устранения» ученые из Университетского колледжа Лондона. Как выяснилось, ликвидирует иммунитет опасные для организма бактерии за счёт «пулевых отверстий».

До недавнего времени не было известно: как именно происходит процесс устранения бактерий на физическом и химическом уровнях.

Чтобы зафиксировать это явление, было смоделировано нападение вредоносных микроорганизмов на человека. Ученым даже удалось заснять весь процесс целиком с помощью сканирующего зондового микроскопа высокого разрешения.

Эксперимент показал, что роль ликвидатора исполняют мембраноатакующие комплексы (МАС). Дело в том, что МАС оставляют в стенках микроорганизмов так называемые «пулевые отверстия», которые являются первым этапом в уничтожении патогенов.

Эффективность устранения зависит от того, насколько успешно справился первый МАС, ведь после этого к нему на помощь подключаются остальные, которые устраняют бактерии до конца.

Специалист рассказали, что ширина «пулевых отверстий» 10 нанометров.

Исследования были опубликованы в научно-популярном издании Naked Science.



