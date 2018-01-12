Ученые: Люди во сне слышат и фиксируют то, что говорят рядом с ними

Ученые из университета Вандербильта (штат Теннесси) провели эксперимент, чтобы выяснить это. Давно известно, что у человека есть орган, который продолжает функционировать (пускай и не полностью) даже во время сна. Это мозг.

Эксперимент ученых проходил следующим образом: спящих детей подключили к специальному устройству – электроэнцефалографу (это медицинский прибор для исследования и фиксирования процессов, протекающих в головном мозге человека). Далее, при спящих детях, стали вести игру слов.

После того как дети проснулись, игру в слова повторили, включая в процесс слова, которые были высказаны во время первого эксперимента; при этом дети снова были подключены к ЭЭГ.

Ученые сообщили, что устройство, к которому они вновь подключили детей, фиксировало реакцию мозга на повторные слова, то есть, это говорит о том, что малыши распознали знакомые слова, которые были произнесены во время их сна.



