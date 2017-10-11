Французские ученые определили, о чем говорят люди во сне. Результаты исследования были опубликованы в журнале Live Science.

Специалисты в области сна в ходе эксперимента наблюдали за спящими людьми. В исследовании приняли участие более 200 человек. У всех имеются какие-либо нарушения сна. Ученые фиксировали все сказанные слова у участников эксперимента.

60% из группы произносили невнятные слова или бормотали, иногда просто смеялись. Если же слова можно было понять, то 24% фраз носили негативный посыл, а 22% могли даже нецензурно высказаться. А 10% от всех слов составило слово «нет». Всего было зафиксировано около 900 разнообразных фраз.

Ученые предположили, что все эти слова несут в себе определенный смысл. Доктор Карл Бэйзил отметил, что речевые конструкции спящих людей были выстроены грамматически правильно. А это свидетельствует о непрерывной работе мозга даже во сне.