Ученые: Большинство протеиновых добавок сокращает жизнь

За это исследования взялись ученые из Сиднейского университета. Им удалось выяснить: как протеиновые добавки влияют на человеческий организм.

Известно, что протеиновые добавки, в основном, состоят из сывороточных белков, которые, в свою очередь, содержат группу протеиногенных аминокислот – ВСАА. Участниками эксперимента стали мыши. На них и протестировали ВСАА. По окончанию исследования ученые выяснили: грызуны, в рацион которых было добавлено большое количество аминокислот, стали резко «терять» выработку тестостерона.

Произошло это следующим образом: понижение уровня тестостерона существенно повлияло на аппетит мышей. Они начали больше есть и, соответственно, стремительно набирать вес. В итоге грызуны совсем разжирели, что и привело к сокращению продолжительности жизни.

Ученые сообщили, что с людьми этого конечно не произойдёт, ведь они физически активнее на протяжении дня, однако, выработка организмом серотонина понизится точно. Это скажется на настроении и самочувствии. Одновременно с этим, было обнаружено, что диета с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов оказывает хорошее влияние на репродуктивную функцию человека.

Как результат: в рационе питания спортсмена требуется поддерживать баланс источников белка и других элементов. Специалисты настоятельно рекомендуют заменить протеиновые добавки на молочные продукты, курицу, рыбу, бобовые и орехи.

Исследование ученых было опубликовано в technology.org.



