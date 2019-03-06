Ученые выяснили, что пищевые добавки приводят к «затвердению артерий»

Недавние исследования американских ученых показали, что некоторые пищевые добавки способствуют появлению неблагоприятных факторов, таких как уплотнение или ригидность артерий.

Артериальная ригидность – это фактор риска ССЗ, другими словами, это изменение диаметра сосуда в ответ на изменение давления или независимый фактор риска различных болезней сердца и смертности.

Ученые решили выяснить, каким образом пищевые добавки и другие ингредиенты могут приводить к ригидности или затвердению артерий. Для того чтобы понять этот «механизм» они воспользовались метаболикой или изучением метаболитов, то есть продуктов обмена веществ.

Метаболиты возникают в человеческом организме при передаче энергии. Они необходимы для поддержания нормального функционала человеческого организма.

Согласно результату исследований: было обнаружено много метаболитов, связанных с употреблением кофе, алкоголя, диетических добавок и других продуктов питания. С помощью детального анализа крови, было определено, что пищевые добавки способствуют ригидности артерий.