Исследование показало: добавки не предотвращают депрессию

Добавки не предотвращают депрессию, как показало исследование.

Предотвращение депрессии не так просто. Согласно результатам нового исследования, ежедневное употребление добавок не предотвращает депрессию.

Исследование показало, что у людей, которые принимали поливитамины каждый день в течение года, была такая же вероятность развития депрессии, как и у тех, кто принимал плацебо.

Исследование было стимулировано более ранними исследованиями, предполагающими, что определенные диеты и низкий уровень некоторых питательных веществ связаны с более высоким риском депрессии. Это исследование убедительно демонстрирует, что пищевые добавки не помогают предотвратить депрессию.

В исследовании приняли участие более 1000 человек в Соединенном Королевстве, Голландии, Германии и Испании. Участники показали слабые упадочные симптомы, но они не испытывали полномасштабной депрессии последние 6 месяцев. Кроме того, все участники имели избыточный вес или ожирение. Такая группа считается более высоким риском депрессии.

Участники были случайным образом распределены в одну из четырех групп: группа, которая принимала поливитамины, группа, которая принимала плацебо, группа, которая принимала поливитамины и проходила поведенческую терапию, чтобы помочь улучшить их диету, и группа, которая принимала плацебо и проходила поведенческую терапию.

Мультивитамины содержали фолиевую кислоту, витамин D, рыбий жир омега-3, цинк и селен. За год исследования у 105 участников (10%) развилась депрессия. Число участников, у которых развилась депрессия, было примерно одинаковым для каждой из четырех групп. Другими словами, добавки не работали лучше, чем плацебо, говорят исследователи.

Поведенческая терапия, ориентированная на диету, также, по-видимому, не предотвращает депрессию в целом. Но было высказано предположение, что это действительно помогает предотвратить депрессию среди людей, которые посещали, как минимум, рекомендуемое количество сеансов.

Это говорит о том, что поведенческая терапия для улучшения диеты может быть полезна для предотвращения депрессии, как только участники получат определенную дозу терапии, но для изучения этого потребуется больше исследований, считают специалисты.