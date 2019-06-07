Ученые определили, как запах влияет на аппетит

Также эксперты выяснили, как «выключить» желание к утолению голода.

Ученые проводили исследование базального переднего мозга и определили, как запах влияет на аппетит. Свой эксперимент эксперты проводили на лабораторных мышах, он помог выяснить, как «выключить» желание утолять голод. Выяснилось, что после голодания на протяжении 24 часов, грызуны долгое время находились за поеданием корма. Во время изучения базального переднего мозга была зафиксирована странная закономерность. Благодаря новым технологиям специалистам удалось определить, какие стимулы активируют все цепи. Запахи активировали большое количество нейронов в данной части мозга. По прошествии 4-5 дней после начала исследования грызуны стали стремительно сбрасывать вес. Мыши не ели даже, когда были голодны, а дальнейшее изучение показало, что естественные неприятные запахи влияли намного сильнее на нейроны.

В итоге ученые определили мозговой контур, который уменьшает аппетит во время своей активности, а также стимулирует пищевое поведение, когда не активен. Специалисты говорят, что будут изучать данные процессы касательно человеческого организма. Благодаря этому эксперты планируют найти решение расстройства пищевого поведения, которые связаны с психоневрологическими состояниями.